Udinese, Magda Pozzo: “Sono esterrefatta dal comportamento dei calciatori di Serie A”

La figlia del presidente dell’Udinese Gino Pozzo, Magda ha parlato della situazione relativa al Coronavirus nell’ambito del mondo del calcio. Queste e sue parole sul suo profilo Facebook: “Pensieri scomodi che non avrei voluto condividere e soprattutto venendo da questo mondo., Eppure penso che bisogna essere sempre sinceri ed esprimere opinioni anche controproducenti ma seguire il proprio cuore, credo ed etica. Che dirvi, tutte questo parlare di trattative con i giocatori per gli stipendi mi è sembrato e mi sembra fuori luogo. Che tristezza. Ma di cosa stiamo parlando ? Davanti a una tragedia così i giocatori di Serie A dovevano, a mio modesto parere, dare un messaggio a tutta l’Italia e dimostrare spontaneamente solidarietà senza discussioni ed essere i veri gladiatori di questa immensa tragedia perché il calci è il calcio. Esempio Unico. Quando abbiamo un‘ opportunità non la sfruttiamo e ci perdiamo nel solito sindacalismo da quattro soldi, con avarizia, quando in gioco c’è molto di più: moralità, appartenenza, gratitudine, speranza e futuro per il nostro Paese e per trasmettere e credere che in fondo i valori esistono davvero. Delusa? No. Molto Peggio. Esterrefatta”