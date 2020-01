Udinese, Mandragora: “E’ un errore guardare alla classifica, tireremo le somme alla fine”

Le parole di Rolando Mandragora al canale ufficiale al termine della vittoria sul Lecce:

“Abbiamo riportato una vittoria su un campo difficile come quello di Lecce. Ora sta a noi dimostrare di aver trovato continuità. Contro il Sassuolo sarà una partita non facile per cui ci dobbiamo preparare alla grande e far sì che questa continuità duri il più a lungo possibile. Sono contento di aver ritrovato prestazioni importanti nel ruolo davanti alla difesa che sento più mio, poi se il mister mi vuole mezzala sono pronto perché oggi nel calcio la duttilità è fondamentale.

Sarebbe un errore ora guardare la classifica, dobbiamo pensare di partita in partita e alla fine tireremo le somme”.