Udinese, Mandragora: “Juve? Ora sono concentrato solo sull’Udinese”

Rolando Mandragora ha parlato a “Casa di Marzio” nella diretta Instagram sulla possibilità del suo ritorno alla Juve: “Se sono pronto per la Juve? Non lo posso dire io, fisicamente lo sono di più rispetto a prima, quello è sicuro. Mi giocherei volentieri le mie carte, non lo nascondo. Ma ora sono concentrato solo sull’Udinese. C’erano tanti leader, da Buffon a Bonucci e Chiellini. Ho solo ammirazione per loro, per quello che sono umanamente oltre che per ciò che fanno sul campo. Sono persone eccezionali. Qualsiasi giocatore vorrebbe giocare nella Juventus. Poi dal volerlo al farlo la strada è lunga. I difensori più forti? Chiellini e Koulibaly. I modelli? Da Pirlo a De Rossi, da Marchisio a Gerrard”.