Udinese, Marino: “La squadra è uscita rinforzata dal mercato invernale”

DAZN nel prepartita ha intervistato il Direttore dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino.

Partita delicata, c’è il rischio di rimanere invischiati nelle zone basse?

“Sicuramente è una partita molto importante, fondamentale direi, ma va anche detto che siamo all’inizio del girone di ritorno e non alla fine“.

Anche l’allenatore nuovo è un’incognita, è un fattore che aumenta il rischio?

“Siccome Corini aveva fatto molto bene all’andata forse aveva anche delle contromisure adatte a noi. Io personalmente mi auguro che Lopez, al quale faccio un in bocca al lupo a partire dalla prossima partita, non ci conosca abbastanza bene“.

Per quanto riguarda il mercato, la rosa ne è uscita fortificata? Sono arrivate offerte importanti per qualcuno dei vostri?

“Abbiamo avuto offerte per tutti i giocatori e qualcuna di queste è stata particolarmente pressante per un giocatore molto importante, ma questo non basta. Secondo me la squadra è uscita rinforzata da questo mercato perché abbiamo rispettato gli obiettivi dichiarati. Abbiamo preso Zeegelaar che ci darà una grande mano e poi Prodl che non appena sarà pronto darà sicuramente un valore aggiunto alla squadra“.

