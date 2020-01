Udinese, Marino: “Mercato? Fofana rimarrà con noi. In entrata…”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato nel prepartita della gara col Parma delle 15:00. Ecco cos’ha detto ai microfoni di Sky Sport: “Ancora non ci riteniamo tranquilli sotto il profilo della classifica: mancano moltissime partite e vogliamo incrementare il vantaggio dalla zona calda il più possibile. Per quanto riguarda il mercato ci sono tante voci, ma la maggior parte sono infondate. Fofana? Credo sia destinato a rimanere con noi, non ci saranno stravolgimenti. Cercheremo di accontentare quei giocatori che devono trovare spazio. Abbiamo preso Zeegelaar, molto importante per noi perché ha qualità e mancava un’alternativa a Sema sulla sinistra. In ogni caso non ci saranno più di due uscite”.