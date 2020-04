Udinese, Marino: “Nessuno si è fatto sentire per Musso e De Paul”

Il direttore tecnico dell’Udinese Pierpaolo Marino, ha parlato del mercato in uscita del club friulano, soffermandosi sulle situazioni relative a Musso e De Paul. Queste le sue parole ai microfoni di Sportitalia: “Nessuno si è ancora fatto sentire per Musso e De Paul, ma fanno bene a osservarli. Musso ha un futuro tra i primi cinque portieri del mondo per maturità, doti tecniche e professionalità. Nutro grande rispetto per Handanovic, credo che Musso possa ricalcarne le orme. De Paul non devo spiegare chi sia, però non devo fare mercato perché non ne vedo uno attivo”.