Udinese, Marino: “Pareggio amaro, ma siamo comunque al terzo risultato utile”

Il Ds dell’area tecnica al canale ufficiale analizza il pareggio col Bologna:

“E’ un pareggio amaro perché arriva in pieno recupero dopo un ottimo primo tempo. Nella ripresa il Bologna voleva fortemente il pareggio e ci ha creato problemi.

Devo però vedere il bicchiere mezzo pieno: la squadra ha dato tutto e siamo al terzo risultato utile, il campionato è ancora lungo e i ragazzi ora vanno incoraggiati. La squadra ha profuso tutto quello che poteva, consideriamo che in campo si è in due e che non si può dominare sempre per 95 minuti.

Sema? Il giocatore non ha sentito nessun crac, però bisogna aspettare tutti gli accertamenti necessari per dire qualcosa”.