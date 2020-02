Udinese, Marino: “Sfortunati nell’ultimo periodo. Abbiamo le potenzialità per guardare avanti”

Nel pre partita del match contro l’Hellas Verona in programma oggi alle ore 12:30 allo stadio Friuli, il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di DAZN:

“Udinese che crea e convince ma non vince, cosa succede?

“Diciamo che siamo stati anche un po’ sfortunati nelle ultime partite perché abbiamo creato moltissime occasioni ma spesso la palla non ne voleva sapere di entrare. Anche le squadre dietro hanno iniziato a correre ma sono convinto che siamo attrezzati per guardarci le spalle, ma anche per guardare avanti“.

Da dirigente, cosa ne pensa del Verona che in una sola stagione riesce ad arrivare così in alto?

“Intanto hanno preservato l’entusiasmo della promozione, poi hanno fatto degli innesti intelligenti e per il momento stanno facendo molto bene. Direi quasi che mi sembra di vedere l’Atalanta bis, quindi complimenti a Juric, direi che si tratta di una squadra molto temibile“.