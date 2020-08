Udinese, Marino: “Stiamo discutendo sul futuro di Gotti. De Paul e Fofana? Per ora non ci sono offerte”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato a pochi minuti dalla gara contro il Sassuolo. Oggi contro i neroverdi andrà in scena l’atto conclusivo del campionato di Serie A. Queste le sue parole ai microfoni di Sky:

Ultima di campionato, tempo di bilanci

“È stata una stagione particolare ovviamente, come per tutti, l’Udinese però non è mai stata infognata nelle zone basse della classifica. Siamo stati per un breve periodo a pochi punti dal terzultimo posto ma l’abbiamo sempre tenuto a distanza debita, tant’è vero che ci siamo salvati con due giornate d’anticipo“.

Il futuro di mister Gotti

“È in corso un ampio ed articolato discorso con lui. È chiaro che ha lavorato molto bene e che siamo tutti soddisfatti di come questo progetto è nato e di come potrebbe crescere. Stiamo discutendo direttamente con lui come capita sempre in queste situazioni“.

Fofana e De Paul

“Noi siamo una squadra che, fortunatamente, ha una società che ci permette di controllare il mercato abbastanza agevolmente. L’anno scorso abbiamo resistito a diverse offerte importanti per De Paul ma, se arrivasse per lui un’offerta troppo importante, noi non potremmo tarpare le ali al ragazzo. Il fatto è che in questo momento l’offerta non c’è“.