Udinese, mercato: spunta un nome per rinforzare l’attacco

Udinese News – Eder Sembrava dovesse tornare all’Inter, almeno fino a qualche settimana fa, con Andrea Pinamonti pronto a cambiare maglia. Così non sarà, Antonio Conte ha deciso di trattenere a Milano l’attaccante, che era finito nel mirino anche dell’Udinese. Già l’Udinese, la squadra di mister Luca Gotti sembra essere davvero in caduta libera. Contro la Sampdoria è arrivata una nuova sconfitta e come contro il Napoli verso il finale della gara. Un’altra delusione per De Paul e compagni, con l’argentino che aveva illuso i suoi con la rete dell’uno a zero. Lo stesso numero dieci non ha nascosto la sua amarezza per i problemi ci concentrazione palesati dai bianconeri in questa stagione.

Udinese News – Eder rinforzo per l’attacco, ma occhio alla concorrenza. Ecco a chi piace

La dirigenza vuole intervenire sul mercato, per dare una mano al tecnico per risollevare la squadra. Anche se finora sono state operate soltanto delle cessioni: Nicolas , Ter Avest e Coulibaly. Servono nuovi innesti soprattutto in attacco. Il reparto offensivo dei bianconeri è in piena emergenza, visti i tanti infortuni e la scarsa vena realizzativa di Kevin Lasagna. Mercoledì si recupererà la gara con l’Atalanta, impegno complicatissimo e potrebbe tornare tra i convocati anche Gerard Deulofeu. Ma lo spagnolo da solo non può bastare, anche perché Pussetto ha finito anzitempo la sua stagione e Stefano Okaka è ancora lontano dal ritorno in campo. L’ultima idea di Marino è quella di regalare Eder a Gotti. L’attaccante vuole tornare in Italia dopo l’avventura in Cina, secondo quello che riporta Tuttosport. Non c’è solo l’Udinese però, il calciatore piace anche al Benevento e i la società dl presidente Vigorito è in vantaggio rispetto ai bianconeri.

Non si fermano le voci su Lasagna

Un nuovo attaccante per l’Udinese che in questo periodo deve fare i conti con le tante voci sul futuro di Kevin Lasagna. L’attaccante piace all’Hellas Verona e nonostante le smentite dello stesso Marino prima della gara con la Sampdoria, il futuro dell’attaccante a Udine è sempre nebuloso.