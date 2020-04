Udinese, messaggio di cordoglio per la morte di Giuseppe Gazzoni Frascara

L’ex presidente del Bologna, Giuseppe Gazzoni Frascara si è spento questa mattina all’età di 84 anni. Ecco il messaggio di cordoglio dell’Udinese e della famiglia Pozzo:

“La Famiglia Pozzo e l’Udinese Calcio esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Gazzoni Frascara, ex patron del Bologna tra il 1993 e il 2005.

Gazzoni, artefice della risalita dei rossoblu dalla serie C alla serie A, si è spento ad 84 anni.

Il club si stringe attorno alla sua famiglia e al Bologna Fc, di cui era tutt’ora Presidente Onorario, in questo momento difficile“.