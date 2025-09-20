Udinese-Milan | Runjaic nel post partita: le parole del tecnico

"Complimenti alla squadra per la prestazione. Abbiamo costretto l'Inter a difendersi con un pressing intenso e abbiamo fatto bene anche nel mantenere il possesso palla nel primo e nel secondo tempo, durante il quale siamo stati bravi a resistere. Lo avevamo menzionato nello spogliatoio. Certamente, a San Siro serve anche una punta di fortuna, ma come ho già detto, con la mentalità giusta tutto diventa possibile. "

"Sono felice di avere questi atleti a disposizione, poiché possiedono un grande carisma e desiderano migliorare. È un piacere averli con noi, e hanno già una certa esperienza. La Serie A è molto competitiva e impegnativa. Sono qui da poco tempo. Sono soddisfatto di Piotrowski e anche di Adam per la sua prestazione, e potrà giocare insieme a Bayo e Davis. Vedremo cosa ci riserverà il futuro, ma ciò che conta di più oggi è aver giocato con grande energia e voglia. Questo ci ha portato anche un pizzico di fortuna. "