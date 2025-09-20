mondoudinese udinese news udinese Udinese-Milan | Runjaic nel post partita: le parole del tecnico

udinese

Udinese-Milan | Runjaic nel post partita: le parole del tecnico

Udinese-Milan | Runjaic nel post partita: le parole del tecnico - immagine 1
Il tecnico tedesco dei bianconeri ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita di Udinese-Milan: le parole
Lorenzo Focolari Redattore 

Quanto è felice per il trionfo di questa sera? Ha superato le vostre aspettative?

"Complimenti alla squadra per la prestazione. Abbiamo costretto l'Inter a difendersi con un pressing intenso e abbiamo fatto bene anche nel mantenere il possesso palla nel primo e nel secondo tempo, durante il quale siamo stati bravi a resistere. Lo avevamo menzionato nello spogliatoio. Certamente, a San Siro serve anche una punta di fortuna, ma come ho già detto, con la mentalità giusta tutto diventa possibile. "

Qual è la sua opinione su Piotrowski e sul futuro di Buksa?

"Sono felice di avere questi atleti a disposizione, poiché possiedono un grande carisma e desiderano migliorare. È un piacere averli con noi, e hanno già una certa esperienza. La Serie A è molto competitiva e impegnativa. Sono qui da poco tempo. Sono soddisfatto di Piotrowski e anche di Adam per la sua prestazione, e potrà giocare insieme a Bayo e Davis. Vedremo cosa ci riserverà il futuro, ma ciò che conta di più oggi è aver giocato con grande energia e voglia. Questo ci ha portato anche un pizzico di fortuna. "

Le valutazioni del match : Prova da dimenticare, manca il salto di qualità: pagelle<<<

Leggi anche
Udinese-Milan | Zarraga nel post partita al Bluenergy: le parole
Udinese-Milan | 0-3 al Bluenergy stadium: notte fonda per Runjaic

© RIPRODUZIONE RISERVATA