NEWS UDINESE – Ieri l’Udinese ha perso contro la Sampdoria una gara importante ma non decisiva. La zona retrocessione attualmente è lontana 6 punti per il club bianconero. Intanto il portiere Juan Musso ha suonato la carica sui social prima della sfida con la Lazio, in programma mercoledì sera: “Cadere è permesso, alzarsi è obbligatorio“.