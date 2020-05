NEWS UDINESE – Mancano circa venti giorni alla ripresa del campionato, dopo tre mesi di astinenza finalmente si ha una data concreta per la ripartenza della Serie A Le primissime partite son in programma per il fine settimana che va dal 19 al 21 giugno. Intanto Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha manifestato tutta la sua voglia di tornare a giocare: