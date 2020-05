Udinese, Musso: “Inter? Sono lusingato dal loro interesse, ma per ora non so nulla”

In un’intervista al Tyc Sports il portiere Juan Musso si dice in attesa che si possa riprendere l’attività sportiva: “Sono passate diverse settimane senza allenamento e sta diventando lunga. Sto finendo le idee per passare il tempo e voglio davvero tornare in campo”.

Sull’interesse dell’Inter: “Ho letto diverse cose al riguardo, ma non so nulla. Sono calmo perché non so ancora quando riprenderà il torneo. Sono contento che l’Inter abbia mostrato interesse ma per ora non so nulla”, ha detto.

Ha già le idee chiare su come vorrà chiudere la sua carriera: “Mi piacerebbe concludere la carriera nel Racing così come (Diego) Milito e Lisandro (López) “, parlando del club in cui è cresciuto e da cui ha spiccato il salto per iniziare l’avventura europea.