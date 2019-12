Udinese, Musso: “La nostra promessa è di onorare la maglia bianconera”

Su Udinese Tv ha parlato in esclusiva il portiere argentino dell’Udinese Juan Musso:

“La Serie A è difficile, devi tenere il passo e la squadra sta diventando consapevole di dover assumere sempre un atteggiamento al top. Mi fido tanto dei miei compagni, la squadra c’è.

Sono contento perché se tanti buoni portieri sono partiti da qui, vuol dire che questo è un posto dove si può crescere, dove si può lavorare comodi nel senso che ha tutto per lavorare bene.

Cosa è cambiato con Gotti? Niente, nel senso che se un allenatore va via, non significa che lui ha fatto male e noi no, è stata una cosa di tutti. Gotti ci conosceva già d prima, sapeva cosa andava bene e le cose invece su cui c’era da lavorare e questo è stato molto importante.

Il mio obiettivo è crescere ogni giorno, migliorare su tanti aspetti e guardare sempre avanti. Quando sono in campo sono carico, vedo tutti gli sforzi dei ragazzi e per me questo è molto importante. Lavoro duro perché i miei allenatori non mollano mai, ma anche mentalmente c’è tanto lavoro da fare e cerco sempre di trovare le motivazioni giuste anche sotto questo aspetto.

Essere l’idolo dei tifosi mi fa enormemente piacere perché significa che la gente riconosce il mio lavoro, vuol dire che sto facendo bene.

Auguro a tutti i tifosi di continuare così, spingendoci, ci date una forza inimmaginabile. La nostra promessa è che faremo il massimo per difendere questa maglia importante che ha avuto tanti momenti gloriosi e con una lunga tradizione e questo ci porta ad onorarla al meglio”.