Udinese, Musso: “Ora siamo più aggressivi, compatti e coraggiosi”

Il portiere argentino dell’Udinese Juan Musso ha parlato del momento della squadra friulana. Queste le sue parole ai microfoni di Sportweek: “Ora siamo più compatti, aggressivi, coraggiosi. Ma prima non era colpa di Tudor: siamo arrivati qui in tanti tutti insieme, avevamo solo bisogno di tempo, e si sa che nel calcio tempo non ce n’è. Gotti, che era il ‘secondo’ del vecchio mister e quindi conosceva l’ambiente, è bravo a spiegare le cose, anche con l’aiuto di numeri e statistiche”.