Udinese, Musso: Sono pienamente con Gotti

Juan Musso è certamente il migliore giocatore dell’Udinese per il 2019. Le sue parate hanno regalato parecchi punti, che sono significate stanno significando punti preziosi per la salvezza. Come non pensare oggi al rigore parato al 96′ alla Spal poche settimane fa? Tre punti salvati che oggi pongono l’Udinese in una situazione di classifica migliore e senza i quali sarebbe ancora più pericolante.

«Sono molto felice per le attestazioni di simpatia e fiducia da parte dei tifosi. Li ringrazio di cuore e posso solo promettere che darò sempre tutto quanto è nelle mie possibilità – commenta al Gazzettino-. Non sono pago: è mio dovere migliorarmi a livello tecnico e come atteggiamento. Mi sento ulteriormente responsabilizzato per chi ha inteso premiarmi, ma posso assicurare che pure i miei compagni sono decisi a migliorarsi. È un obiettivo comune. Anche se i risultati non sono stati quelli sperati per me il gruppo è fortissimo e c’è tanta voglia di crescere. Vogliamo fare il salto di qualità e anche mister Gotti mi sembra l’ideale per guidare questa squadra. Sicuramente Tudor non era più colpevole più degli altri – ammette poi al quotidiano -. Tutti abbiamo sbagliato, ma sono pienamente d’accordo con chi ha deciso di affidare l’Udinese al vice del tecnico croato perché conosce bene il gruppo: sa dove intervenire per eliminare i difetti e dove insistere per farci crescere. È nostro dovere difendere con onore questa maglia e questi colori che hanno vissuto tanti momenti gloriosi».