Udinese, nella Serie A 2019-2020 nessun calcio di rigore a favore

Come riportato oggi da Gazzetta.it, il club friulano è l’unico a non aver mai potuto beneficiare di un calcio di rigore in tutta la stagione 2019-2020, nonostante questo sia stato il campionato di Serie A che ha battuto il record di tiri dal dischetto. A salvezza ormai raggiunta, questo fatto è diventato oggetto del sarcasmo dei tifosi dell’Udinese, che tuttavia possono ancora aspettare l’ultima partita contro il Sassuolo di De Zerbi per scoprire chi è stato scelto come rigorista. L’ultima squadra a rimanere a secco di penalty in Serie A fu il Siena, nella stagione 2004-2005, che terminò al 14° posto, lo stesso occupato dai friulani in questo momento. Chissà se questa domenica Gotti riuscirà finalmente a verificare le qualità del suo rigorista o se manterrà il titolo di unico club dei top 5 campionati europei a non aver tirato rigori in questa stagione.