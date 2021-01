Udinese, nonostante il campionato non si attenuano le voci di mercato

Udinese News – Questa sera l’Udinese di Luca Gotti se la vedrà con la Sampdoria di Claudio Ranieri. Una partita importante, per cancellare l’amarezza della sconfitta arrivata all’ultimo contro il Napoli. In palio ci sono ovviamente punti importanti, punti salvezza, con la squadra blucerchiata in una posizione di classifica invidiabile. Serve una risposta importante, nonostante questo però è sempre il mercato che tiene banco, in piena finestra invernale.

Udinese News – De Maio saluta l’Udinese?

Le ultime indiscrezioni di mercato su Sebastien De Maio, riportate da Sportitalia, raccontano dell’interesse del Crotone e del Genoa sul centrale bianconero. Per il momento però il calciatore non sembrerebbe essere poi troppo interessato ad una possibile partenza, anzi. Preferirebbe restare a Udine. La società friulana però aspetta offerte concrete.

Per i rossoblù in un certo senso si tratta di un ritorno di fiamma dato che il difensore ha già giocato con il Genoa. Mentre il Crotone è alla ricerca di rinforzi per la corsa salvezza e avrebbe individuato nel francese l’innesto giusto.

Non c’è solo De Maio, nuove voci sul futuro di Lasagna

Lo avevamo già riportato, Kevin Lasagna piace a tante squadre. Nei giorni scorsi Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato di un interessamento della Fiorentina. La Viola è in cerca di un centravanti e vorrebbe acquistare uno fra l’attaccante dell’Udinese e Caicedo. Al tempo stesso, però, il giocatore bianconero piace tanto ad almeno altre due società italiane. Stando a ciò che riferisce Tuttomercatoweb, sulla punta avrebbero puntato gli occhi anche l’Hellas Verona e il Benevento. Servirà però un’offerta davvero importante per strappare il giocatore a Gennaio al patron Pozzo. I tanti infortuni hanno decimato il reparto avanzato bianconero, la cessione di Lasagna non arriverà ‘a cuor leggero’. Senza dimenticare che l’Udinese è notoriamente una ‘bottega cara’.