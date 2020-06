Udinese, Nuytinck: “Abbiamo creato molto ma abbiamo preso un gol stupido”

Le parole del difensore bianconero al canale ufficiale

“Nel primo tempo abbiamo creato molto, poi abbiamo preso un gol stupido. La cosa positiva è che abbiamo giocato bene, ma bisogna segnare se vogliamo vincere. Ora dobbiamo guardare avanti.

Il secondo tempo è stato più complicato per noi perché loro si sono chiusi e hanno concesso poco. Mandragora? Si tratta di un giocatore molto importante per noi e siamo tutti molto preoccupati. Spero che possa tornare presto in squadra anche se la situazione mi sembra abbastanza seria.

Come è stato giocare centrale? Per me è uguale, non ho nessun problema. Non penso di aver fatto male”.