Udinese, Nuytinck: Dobbiamo fare di più

Il difensore bianconero Bram Nuytinck ha parlato della sconfitta con la Juventus nel corso di Udinese Tonight. “Nel primo tempo abbiamo avuto troppa paura degli avversari, solo nella ripresa siamo riusciti ad avere qualche occasione in più per fare gol. Il tridente della Juventus è molto forte, noi però ci abbiamo messo del nostro sbagliando troppo in difesa. Sul secondo gol, per esempio, siamo scattati in ritardo sul lancio di Higuain per Ronaldo, permettendogli di segnare con facilità”.

Ora sguardo al futuro: “Nelle prime otto giornate siamo stati la migliore difesa perché, sin dai primi giorni di ritiro estivo, in allenamento ci siamo focalizzati moltissimo sull’aspetto difensivo, mentre abbiamo avuto molta difficoltà ad andare a segno. Gotti ha voluto dare un’impronta di gioco diversa: vogliamo attaccare di più e fare più gol. In un mese però è difficile cambiare i meccanismi di squadra. Dobbiamo crescere con pazienza, fiducia e tranquillità. Adesso abbiamo tre partite in cui siamo chiamati a fare di più”