Il difensore dell’Udinese Nicholas Opoku è ad un passo dall’Amiens. Il ghanese secondo quanto riportato da L’Equipe, in mattinata sarebbe atterrato in Francia per sostenere le visite mediche con il club della Piccardia. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nel giro di poche ore, Opoku partirà con la formula del prestito di 18 mesi più 500 mila euro, con diritto di riscatto a favore dell’Amiens fissato a 5 milioni.