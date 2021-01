Udinese, ora tutti in ritiro in vista della gara con la Sampdoria e Gotti rischia

Udinese News – Pesa tantissimo la sconfitta contro il napoli, arrivata al 90′. La squadra di Luca Gotti è capitolata all’ultimo sul colpo di testa di Bakayoko. Ora però la panchina bianconera trema e le voci su un possibile esonero si fanno più insistenti.

I friulani non riescono più a vincere e la gara contro gli uomini di Gattuso è un’ulteriore dimostrazione di questo. La società però prima di cambiare la guida tecnica ha scelto di mandare in ritiro tutta la squadra a partire da martedì e a tempo indeterminato. L’intenzione è quella di vedere una reazione già a cominciare dalla partita contro la Sampdoria di sabato 16 gennaio.

Notizie Udinese – Mandragora parla della nuova sconfitta in casa

Rolando Mandragora ha analizzato la sconfitta, il suo è un rientro importante per l’Udinese, ma non è bastato per battere il Napoli. Il calciatore ha parlato ai microfoni di UdineseTv, a fine gara:

“Abbiamo avuto diverse occasioni ma siamo stati bravi a sfruttarle. Simao rammaricati per la sconfitta, abbiamo preso due goal su palla inattiva, uno su rigore e uno sugli sviluppi di una punizione. Non meritavamo di perdere, il napoli non ha avuto poi molte occasioni, però il risultato dice che anche oggi non siamo riusciti a vincere. Dobbiamo lavorare duro per uscire da questa situazione. Abbiamo fatto una buona gara e siamo stati in partita fino alla fine, prendere un gol così fa male e vanifica tutto quello che è stato fatto nei 90 minuti precedenti. Come sto? Oggi è stata la mia prima gara da titolare, ma mi servono più minuti nelle gambe e solo il campo può darmeli. Non sono ancora nella migliore condizione.

Ovviamente oggi avrei preferito un risultato migliore ma ora dobbiamo continuare a lavorare e cercare di fare punti già dalla prossima partita contro la Sampdoria“.