Udinese, partite in chiaro? La certezza ancora non c’è

NEWS UDINESE – Fino a qualche ora fa stava prendendo piede l’ipotesi da parte delle televisioni di trasmettere alcune partite in chiaro, mostrando il ritorno della Serie A anche a chi non ha sottoscritto alcun abbonamento con le pay tv o con le piattaforme streaming. I tifosi dell’Udinese, così come quelli delle altre squadre, speravamo in questo modo di essere vicini al loro club del cuore. Oggi però, a distanza di poche ore dalla ripresa della stagione, a tal proposito non c’è ancora nessuna certezza. Come riporta il sito dell’ANSA, la Lega Calcio starebbe lavorando per trovare la giusta intesa. Secondo Sky l’ultima parola spetterebbe proprio alle istituzioni calcistiche, ma a quanto pare di questo passo sarà difficile poter vedere le partite come si faceva una volta.