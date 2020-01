Udinese, per il Lecce tutti a disposizione eccetto Samir

L’Udinese continua a preparare la trasferta di Lecce, in programma il 6 gennaio alle ore 18, valevole per la 18° giornata del campionato di Serie A. Questa mattina la squadra si è ritrovata sul campo del Bruseschi agli ordini di mister Gotti. La seduta iniziata alle ore 11:30 in palestra, è poi proseguita sul campo. Dopo il riscaldamento con un classico torello, i calciatori bianconeri si sono esercitati sul possesso palla e su determinate fasi di gioco. Successivamente è andata in scena una partita a campo ridotto con massimo due tocchi, nel finale della seduta invece Gotti e i suoi ragazzi si sono soffermati sulle palle inattive. In vista della sfida del Via Del Mare, tutti i calciatori sono a disposizione di mister Gotti, eccetto Samir, il quale sta proseguendo il suo percorso riabilitativo dopo l’operazione al menisco. Da questa sera la squadra bianconera sarà in ritiro, domani mattina alle 11:30 andrà in scena la rifinitura, il tecnico Luca Gotti parlerà in conferenza stampa alle ore 14:40, successivamente la compagine friulana partirà per la Puglia.