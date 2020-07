Udinese, per Mandragora la sfida al Napoli è sempre speciale

NEWS UDINESE – Rolando Mandragora è alle prese con un infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi ancora per qualche settimana. Il centrocampista dell’Udinese è però al centro di numerosi voci di mercato, alcuni credono che la Juventus potrebbe esercitare il diritto di recompra per girare il suo cartellino al Napoli in modo da facilitare la trattativa per Milik. I partenopei potrebbero essere una destinazione gradita al giocatore assistito da Luca De Simone. Proprio il suo procuratore di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni, circa il suo calciatore, ai microfoni di Calcio Napoli 24 TV:

“Napoli-Udinese sarà una bella partita, i bianconeri stanno giocando bene ultimamente. Dopo la quarantena si sotto fatti trovare compatti e volenterosi di giocare bene. Per non parlare di alcuni giocatori in rosa di livello internazionale. Mandragora? Purtroppo sarà assente per colpa dell’infortunio, una partita così l’avrebbe giocata volentieri. Scendere in campo al San Paolo è sempre una bella emozione. Speriamo di rivederlo presto in campo. Futuro? Le due società bianconere non si sono ancora accomodate per parlare. La Juventus potrà ottenere di nuovo il cartellino di Rolando entro il 30 agosto prossimo”.