Udinese, Perisan: “C’è fiducia per la gara col Verona. Le critiche a Musso…”

Il secondo portiere dell’Udinese, Samuele Perisan, ha parlato alla serata per i 25 anni dell’Udinese Club di Spilimbergo. Ecco quali sono state le sue parole – raccolte da Telefriuli – in merito al momento della squadra: “Col Verona sarà una partita molto difficile, anche perché loro provengono da un periodo altamente positivo, che gli ha permesso di maturare una grande carica emotiva. Noi però siamo in fiducia, stiamo giocando bene e domenica abbiamo ottenuto un buon punto; ci manca solamente il gol, ma è un aspetto che arriverà, di pari passo con il miglioramento del gioco. Questo ci rende fiduciosi e ce la metteremo tutta”

Su come vivrà la sfida da friulano: “Le mie origini di San Vito al Tagliamento mi portano a tenere molto alla maglia bianconera e di conseguenza a vivere in maniera particolare questo confronto. Una vittoria mi renderebbe felicissimo.”

Su Gotti e sugli obiettivi: “Il mister è molto bravo, riesce a trovare degli accorgimenti validi per ciascun reparto della squadra, e riesce ad interfacciarsi in maniera efficace con i singoli, aiutando ciascuno anche dal punto di vista umano. Questi aspetti hanno inciso sul miglioramento del gioco, e sull’apprezzamento da parte dei tifosi, che notano il nostro impegno. Di questo passo riusciremo a fare qualche cosa di importante perché ce lo meritiamo”.

Su Musso e le critiche: “Musso ci ha abituati troppo bene. È un supereroe e per questo motivo quando produce qualche cosa di meno strepitoso finisce al centro della critica. Per me rimane fortissimo, sia in partita che in allenamento. È una persona speciale, così come Nicolas, con cui è meraviglioso poter lavorare e divertirsi. Sono sicurò che farà una grande carriera. Se è un punto di riferimento? Certamente. Bisogna sempre imparare e saper rubare qualcosa da chi ti sta davanti; solo così si può diventare dei buoni portieri.”