Udinese, Pozzi: “Un mio goal ai friulani salvò la Samp di Delneri”

NEWS UDINESE – Oggi l’ex centravanti della Sampdoria, Nicola Pozzi, ha parlato di uno dei suoi periodo più belli in carriera: quando con i blucerchiati riuscirono ad approdare in Champions League. Quell’anno non fu facile, ma una partita vinta contro l’Udinese, diede il cambio di passo alla formazione doriana. Ecco cosa ha ricordato Pozzi durante una diretta su Instagram:

“L’anno della Samp in Champions? Un ricordo a cui sono molto legato è il mio primo goal all’Udinese. Il momento era per noi delicato, se non avessimo vinto probabilmente Delneri sarebbe stato esonerato. Alla fine del primo tempo eravamo in svantaggio e il pubblico non gradì affatto. Ci fu una sonora contestazione. Eravamo appena tre punti sopra la zona retrocessione. Al termine dei novanta minuti riuscimmo a spuntarla per 3-2 e lì partì la nostra rincorsa”.