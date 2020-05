Udinese, Pozzo: “Sappiamo che Mandragora potrebbe non rimanere”

Il futuro di Rolando Mandragora sembra delineato, il centrocampista dell’Udinese infatti molto probabilmente verrà riacquistato dalla Juventus per 26 milioni. La squadra bianconera aveva un diritto di recompra sul calciatore campano. Il patron dei friulani Gianpaolo Pozzo ha parlato della posizione dell’ex Genoa non dando per certo il suo addio. Queste le sue parole a Il Gazzettino: “È una situazione che dobbiamo ancora valutare. È un ragazzo serio e un giocatore importante; noi saremmo felici se rimanesse qui a Udine, ma sappiamo che potrebbe non essere così. Non farei previsioni al momento, così come su qualsiasi altro giocatore”.