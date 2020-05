Il patron dell’Udinese, Gianpaolo Pozzo ha rilasciato un intervista sulle colonne de Il Gazzettino. Pozzo sostiene che il campionato di Serie A dovrebbe aspettare a ripartire, soprattutto per il rischio elevato di infortuni per i calciatori. Ecco il titolo del quotidiano in prima pagina: “Serie A, sbagliato ripartire subito“.