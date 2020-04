Udinese Primavera, Cristante: “Probabilmente il campionato verrà interrotto”

L’allenatore dell’Udinese Primavera, Filippo Cristante ha parlato della possibilità che il campionato giovanile venga interrotto. Queste le sue parole ai microfoni di Udinese Tv:

Prospettive di ripresa

“Al momento è tutto congelato. Ci sono indiscrezioni secondo cui anche il campionato Primavera verrà interrotto definitivamente come già avvenuto per le categorie Under, ma finché non arriverà un provvedimento ufficiale si spera sempre che sorgano le condizioni per poter ripartire. Nel frattempo, assieme al mio staff stiamo mantenendo un contatto quotidiano con i ragazzi, attraverso gli allenamenti a distanza e videochiamate di gruppo per confrontarci sulle tematiche attuali del calcio e dell’emergenza in atto”.

L’assenza della data per la ripresa e il tempo necessario per riprendere la forma fisica

“In questo senso si cerca di mantenere una condizione generale non troppo distante da quella raggiunta prima dello stop forzato. I ragazzi hanno preso l’impegno degli allenamenti in videoconferenza con massima serietà: è l’ennesima conferma di un gruppo volenteroso”.

La squadra era in piena corsa per il secondo posto del girone

“Dispiace che la sospensione sia avvenuta in un momento in cui la condizione del gruppo era cresciuta notevolmente. La squadra stava esprimendo un buon calcio ed era pronta a disputare i play-off con un ruolo da protagonista”.

Un pensiero per la prossima stagione e la crescita dei calciatori

“Che si riparta in questa stagione o la prossima non spetta a noi stabilirlo. L’importante che ci sia sempre la voglia di crescere e migliorare da parte di tutti, come è stato finora”.