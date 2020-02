Udinese, Prodl: “La Serie A un sogno. Volevo venire prima, ma ho fatto un’esperienza in Inghilterra”

Il difensore austriaco Sebastian Prodl, arrivato all’Udinese arrivato in Friuli da svincolato. Ecco le parole dell’ex Watford: “Grazie per il benvenuto così caloroso che mi avete dato. Per me è sempre stato un sogno quello di poter giocare all’Udinese, con Gino Pozzo ci sono state le prime chiaccherate su questa possibilità già all’epoca del trasferimento al Watford, ma abbiamo convenuto che per me sarebbe stato meglio fare prima un’esperienza in Inghilterra, ora sono qui e sono contento che questo sogno si sia realizzato. Spero di riprendermi al più presto fisicamente per poter affrontare questa sfida. Ho affrontato l’Udinese con il Werder Brema in Coppa Uefa e il club mi ha fatto una buona impressione in tutti i suoi aspetti. Caratteristiche? Io sono un difensore centrale, mi piace organizzare e guidare la difesa. Voglio coltivare anche l’aspetto sociale all’interno dello spogliatoio, non solo la parte . Tornare al top? È difficile dire in quanto tornerò al massimo della forma, per quanto riguarda l’infortunio sono in miglioramento costante e sono fiducioso di poter tornare in campo molto presto per poter dare il mio contributo”.