NEWS UDINESE – Sotto la guida di Igor Tudor, la difesa dell’Udinese ad inizio stagione era tra le migliori del campionato. Poi i troppi goal presi in poche partite hanno fatto si che la dirigenza sostituisse il croato con Luca Gotti. L’allenatore che come sogno nel cassetto ha quello di fare il vice, siederà ancora sulla panchina friulana. Almeno fino al termine della stagione in corso.