L’attaccante dell’Udinese Ignacio Pussetto è ad un passo dal Watford. La squadra di Pozzo ha individuato nell’argentino il rinforzo ideale per l’attacco dei calabroni. Il calciatore secondo quanto riporta il Watford Observer in questi minuti è a Londra per sostenere le visite mediche. Pussetto firmerà un contratto di quattro anni e mezzo, all’Udinese andranno 8 milioni per il trasferimento. A breve è attesa l’ufficialità dell’affare, che ormai è in via di definizione.