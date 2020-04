Udinese, ricordi Tokoz? Ora può rinnovare col Besiktas

NEWS UDINESE – A ridosso del calciomercato invernale, si è parlato molto di come l’Udinese avesse voluto investire per Dorukhan Tokoz, centrocampista del Besiktas. A gennaio non se ne fece nulla, ma la famiglia Pozzo fu disposta quasi a fare carte false per accaparrarsi il tesserino del classe 1996. Secondo il sito calciomercato.com a gennaio con il Watford, sarebbero stati disposti a mettere sul piatto addirittura la bellezza di 17 milioni di euro. Ora sono tanti i club sulle tracce del centrocampista, ma il suo attuale club sarebbe pronto ad offrirgli il rinnovo contrattuale. Con la compagine turca aumenterebbe il proprio ingaggio fino all’arrivare a percepire un milione di euro a stagione. Quest’anno con la maglia bianconera del Besiktas Tokoz ha giocato appena 6 partite, senza mai fare goal o assist. Resta comunque un profilo molto appetibile in europa, su di lui ci sarebbe anche alcuni club che militano in Serie A, come la Lazio e la Roma. Il calciomercato non ha ancora aperto i battenti ma svariati nomi sono già belli caldi.