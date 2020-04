Udinese, Rolandro Mandragora tra club e Nazionale

NEWS UDINESE – Lo slittamento degli Euro2020 per via del coronavirus potrebbe avere dei riscontri positivi. Alcuni giocatori che sono entrati nel giro della Nazionale italiana, e non solo, vedevano difficile una convocazione per prendere parte al torneo. Uno di questi giocatori è certamente Rolando Mandragora. Il centrocampista dell’Udinese ha fatto il suo esordio in azzurro sotto la guida dell’attuale commissario tecnico Roberto Mancini. L’ex fantasista di Sampdoria e Lazio ha concesso una chance davvero a molti calciatori. Il guaio del classe ’96 dell’Udinese è stata in parte la stagione altalenante dei bianconeri. Casomai il prossimo anno la formazione friulana dovesse disputare una stagione con i fiocchi, l’ex Juventus potrebbe sperare di figurare tra i convocati per il torneo. La concorrenza è ferrea ma le doti del ventiquattrenne sono fuori discussione.