Udinese – Roma / Makengo amareggiato nel post partita: “Siamo delusi”

Nel post partita Makengo non ha nascosto l'amarezza per il risultato maturato alla Dacia Arena ma c'è un qualcosa da cui ripartire

Redazione

L'Udinese c'è e gioca da grande squadra ma al termine di una gara ai limiti della perfezione mastica amaro per via del pareggio arrivato in extremis su un calcio di rigore che ha lasciato tanto, tantissimo da discutere. Risultato che ai bianconeri va stretto e neanche poco visto che per 90 minuti i bianconeri non hanno mai smesso di cercare il 2-0 sbattendo, però, sui pali e su un sempre attento Rui Patricio. Un punto che muove ancora la classifica ma che ai ragazzi di Cioffi sa quasi di sconfitta. Nel post partita ai microfoni DAZN come nel pre Jean-Victor Makengo ha analizzato la gara non nascondendo la sua amarezza.

Makengo

Jean-Victor Makengo è intervenuto nel post partita del match contro i giallorossi analizzando cosa non è andato. Il francese classe '98 autore di una partita di grande quantità onorando anche la chance datagli dal mister. Per la mezzala dubbi non ce ne sono la partita è stata bella. Il bianconero ha ammesso come tutta la squadra sia comunque felice per la prestazione ma l'amarezza per il gol nel finale, inevitabilmente, è tanta. Makengo ha ammesso che ciò che sta spingendo i bianconeri è non guardare chi sia l'avversario e la volontà di imporre il proprio stile di gioco indipendentemente da chi esso sia. L'obbiettivo ora è andare all'ombra del Vesuvio e fare punti.

Testa alla prossima

Makengo ha ammesso anche che insieme, loro, hanno giocato poco ma che comunque in allenamento sta crescendo la sintonia ed ogni giocatore è cosciente della qualità e della forza dei compagni. Per il francese giocare con i suoi compagni è facile ed un piacere. Per chiudere il suo intervento Makengo, che non ha parlato del caso del rigore, ha detto nuovamente come la delusione per non aver ottenuto i tre punti sia tanta ma che ora è già tempo di pensare alla prossima.Ma non finisce qui! Ecco le pagelle di MondoUdinese: siete d'accordo con i voti? <<<