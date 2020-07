Udinese, Samir: “Abbiamo giocato senza la voglia messa in campo nelle scorse gare”

Dopo il ko contro il Lecce, per 2-1 l’autore della rete friulana Samir ha commentato così il match. Queste le sue parole ai microfoni di Udinese Tv: “Forse c’era un po’ di stanchezza. Siamo scesi in campo senza la voglia che siamo riusciti a mettere nelle scorse partite, siamo consapevoli di questo ma ormai questa gara appartiene al passato. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo ma ancora non è finita, dobbiamo affrontare un avversario difficile come il Sassuolo e dobbiamo fare del nostro meglio. La ripresa è stata difficile per tutti e anche se non abbiamo una rosa molto numerosa il nostro punto forte è proprio il gruppo. In questo senso devo fare i complimenti ai ragazzi per quello che abbiamo fatto dalla ripresa in poi, abbiamo sempre giocato molto bene mentre stasera ci è mancato qualcosa. Volevamo uscire da questa partita con un risultato positivo e sono molto felice per il gol segnato, molto meno invece per l’esito della gara“.