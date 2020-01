Udinese – Sassuolo, le probabili formazioni

Domenica 12 gennaio alle ore 12:30 andrà in scena il lunch match della 19° giornata del campionato di Serie A tra Udinese e Sassuolo (diretta su DAZN). I friulani arrivano da due vittorie di fila maturate allo scadere contro Cagliari e Lecce, mentre gli emiliani arrivano da due ko di fila contro Napoli e Genoa. Gotti conferma il solito 3-5-2, in avanti si affida ancora a Nestorovski e Okaka, mentre De Zerbi gioca la carta Caputo, con Bourabia in panchina. Queste le probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski.

Allenatore: Gotti.

A disposizione: Nicolas, Perisan, Sierralta, Becao, Opoku, Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Pussetto, Lasagna, Teodorczyk.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, G. Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Obiang; Djuricic, J. Traore, Boga; Caputo.

Allenatore: De Zerbi.

A disposizione: Pegolo, Turati, Peluso, Muldur, Rogerio, Tripaldelli, Mazzitelli, Ghion, Bourabia, Raspadori.