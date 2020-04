Udinese, scatta il toto-Bonaventura. Dove andrà il centrocampista?

NEWS UDINESE – Giacomo Bonaventura e il Milan sono pronti a dirsi addio, il centrocampista classe ’89 è in scadenza di contratto e vuole iniziare una nuova avventura. Quando si è saputo del suo non rinnovo con i rossoneri, molti club della Serie A si sono mobilitati per il suo acquisto. In pole position al momento sembrerebbe esserci il Torino, anche se pare che a Jack manchi Bergamo. Con l’Atalanta ritroverebbe di certo il sapore d’Europa che ha da troppo tempo accantonato. Anche l’Udinese non si preclude la possibilità del suo ingaggio. Affianco a Rodrigo De Paul formerebbero una bella coppia di centrocampisti. Finendo col vestire la maglia bianconera, Bonaventura potrebbe accettare la sfida di far tornare il club friulano in Europa. Attualmente resta un’ipotesi.