L’esterno dell’Udinese, Ken Sema, si sottoporrà oggi a degli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio rimediato contro il Bologna. Per il calciatore bianconero la possibilità è di essere incappato in una distorsione al ginocchio. Durante la gara contro i rossoblu’, si è dovuto fermare al 37esimo minuto del primo tempo per essere poi sostituito da Zeegelaar. A riportarlo è Firenzeviola.it.