Udinese, Sema: “Se si ripartirà vedremo il mio contratto”

Il centrocampista dell’Udinese, di proprietà del Watford Ken Sema dovrà definire il suo futuro al termine della stagione. Infatti lo svedese ha il contratto in scadenza il 30 giugno. La FIFA ha già previsto la proroga per via dello stop al campionato. Al termine della stagione però bisognerà decidere il suo futuro. Queste le sue parole relative al suo futuro ai microfoni di Fotbollskanalen: “Se il campionato ripartirà, vedremo se estendere il contratto fino al termine della stagione o cosa fare, ma il proprietario delle due squadre che hanno in mano il mio cartellino è lo stesso, quindi questo agevola tutto. Spero ci sarà un accordo che renda tutti felici. In questo momento, tutto dipende dal fatto se il campionato verrà portato a termine o no. Quando lo sapremo, ci muoveremo di conseguenza“.