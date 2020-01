Udinese, si va verso la conferma della squadra di Milano

Gotti sta preparando la sfida col Parma cercando di non far tornare troppo i su quella contro il Milan terminata in beffa. Riguardati gli errori l’Udinese sta anche capendo che qualcosa sta iniziando a funzionare ed è questa la strada da percorrere, così come quella di avere una formazione tipo, cosa che spesso non accadeva rendendo tutti i giocatori utili, ma nessuno indispensabile e quindi creando anche malumori che ora il mercato dovrebbe appianare facendo uscire chi non troverà spazio.

Premesso questo al Tardini quindi non si dovrebbero avere novità. Musso ovviamente ion porta con difesa confermata con Nuytinck, Ekong e Becao. In mezzo il terzetto formato da Mandragora, Fofana e DE Saul, mentre ai lati Larsen e Sema. Davanti ancora la coppia Lasagna-Okaka.

Solo Samir è fuori come infortunato, mentre come detto si attendono novità in uscita sul mercato per sfoltire la rosa: De Maio piace sempre al Brescia, Opoku è in procinto di andare in Francia, poi Teodorczyk in avanti aspetta notizie dal Belgio. In entrata non sembrano esserci urgenze ad oggi, casomai se ne parlerà solo nelle ultimissime ore di trattative.