Udinese, si valuta l’anticipazione del ritiro prima della gara contro l’Inter

Dopo due sconfitte di fila contro Milan e Parma, la squadra di Gotti in vista della sfida contro l’Inter in programma domenica sera alle ore 20:45 alo stadio Friuli. Secondo quanto riporta “Il Gazzettino” potrebbe essere anticipato il ritiro in vista della gara contro la squadra di Conte. “Non è escluso che in vista della partita di domenica sera contro l’Inter, tutti si vada in ritiro già prima di sabato sera, perché a nessuno farebbe piacere vedere scendere in campo i propri beniamini sconfitti in partenza“.