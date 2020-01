Udinese, sirene inglesi su Fofana. C’è il West Ham

UDINE – Tra i calciatori dell’Udinese che continuano ad avere diverse richieste in ottica mercato vi è senza dubbio Seko Fofana. Il centrocampista ivoriano piace molto al Torino, ma ad oggi Cairo non sembra affatto disposto a investire tra i 15 e i 18 milioni per la mezzala friulana. A quel punto potrebbe subentrare Meité come contropartita tecnica. Secondo le ultime indiscrezioni però, c’è il West Ham che si sta avvicinando a Fofana. Senza dubbio il club inglese avrebbe le carte in regola per fare l’offerta che più si addice alle richieste di Pozzo.