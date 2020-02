In esclusiva a Firenzeviola.it il presidente dell’Udinese, Franco Soldati, commenta così la decisione di giocare a porte chiuse sabato prossimo contro la Fiorentina: “Noi personalmente siamo dell’idea di rimandare la partita a data da definirsi e quindi di non scendere in campo sabato”, evidentemente valutando troppo penalizzante la mancanza per la squadra del fattore campo.