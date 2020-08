Udinese, stagione 2020/21 al via il 20 agosto

È il 20 agosto la giornata che sancirà ufficialmente il via La stagione 2020-21 dell’Udinese partirà ufficialmente il 20 agosto, quando i giocatori si ritroveranno al Bruseschi. Qui, oltre ai test fisici e medici previsti e agli esami del sangue, svolgeranno i test sierologici e i tamponi come da linee guida per l’emergenza Covid. Dal giorno successivo, o massimo dal 22, scatterà il via alla preparazione che, sempre per fronteggiare il rischio Coronavirus, si svolgerà in casa.

Intanto gli infortunati procedono sulla via del recupero. Mandragora rientrerà a fine anno, anche se potrebbe essere riscattato dalla Juventus. Jajalo e Teodorczyk saranno pronti tra una settimana. Ci vorrà un po’ di pazienza in più per Nuytinck dopo l’infortunio al piede ma anche il suo recupero procede bene. Finalmente a completa disposizione anche Prodl che ormai ha superato il lungo calvario rappresentato dalla tendinopatia al ginocchio.

FONTE Udinesetv.it