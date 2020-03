Udinese, sulla scia della Juve. Prossimo passo taglio degli stipendi

NEWS UDINESE – Sabato scorso la Juventus ha ufficializzato, attraverso un comunicato comparso sul proprio sito, di aver effettuato dei tagli agli stipendi dei propri calciatori. Tale mossa è servita al club per ammortizzare le spese in questo periodo di crisi. Il coronavirus ha bloccato le persone a casa e di conseguenza l’economia. Nemmeno società forti e solide come quella piemontese saranno esenti dal subire duri colpi. Adesso sono chiamate a fare lo stesso anche le altre società. Che si riprenderà con i campionati presto oppure no, il prossimo passo è quello di ridurre gli ingaggi. Ovviamente la situazione friulana è molto diversa, se la Juventus con pochi ritocchi potrà permettersi di risparmiare decine di milioni di euro, per l’Udinese non sarà così. Il suo giocatore più pagato ad esempio, che è Rodrigo De Paul, non percepisce nemmeno un milione di euro annuali. Questo potrebbe permettere alla società di risparmiare sì e no circa 7 milioni di euro totali, stando a quanto riporta TMW. Il futuro del calcio è di fronte ad un bivio, quando questa situazione sarà finita, molte vite cambieranno, così come gli aspetti più significativi di esse. Per il prossimo periodo si farà fatica a spendere fior fior di milioni come è stato fatto negli ultimi anni.