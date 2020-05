Udinese, Teodorczyck vuole la nazionale ma servono i goal

NEWS UDINESE – Lo slittamento degli Euro2020 al 2021 ha dato la possibilità a molti giocatori di giocarsi meglio le proprie carte. Uno di questi è l’attaccante dell’Udinese Lucasz Teodorczyk, nazionale polacco. La Polonia si sa, avrà come centravanti titolare Lewandowski con alle spalle Milik, ma una frenata di Piatek potrebbe lasciare spazio a qualcuno che nelle gerarchie occupa una posizione più bassa. Se il ventottenne vorrà conquistarsi un posto con la propria rappresentativa, dovrà dare molto di più rispetto a quanto fatto nel corso di questa stagione. In 7 apparizioni il classe ’91 ha fornito solo un assist ai propri compagni, senza mai gonfiare la rete. Per un attaccante questa è sicuramente una nota dolente. Offuscato dalla presenza di Lasagna e Okaka, il polacco potrebbe pensare ad un’altra destinazione nel suo immediato futuro.